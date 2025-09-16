Sábado – Pense por si

Mais um veleiro atacado por orcas na Costa da Caparica

No sábado um outro veleiro já havia sido atacado por um grupo de orcas, tendo provocado o naufrágio da embarcação.

A GNR apoiou na segunda-feira um veleiro que foi atacado por orcas ao largo da Costa de Caparica, em Almada, depois de no sábado um grupo de orcas ter provocado o naufrágio de uma embarcação.

Em comunicado, a GNR explica que a Unidade de Controlo Costeiro e de Fronteiras (UCCF) apoiou na segunda-feira um veleiro que estava em dificuldades depois de ter sofrido sucessivos embates no patilhão provocados por orcas.

A embarcação estava a 10 milhas náuticas da Costa da Caparica, no concelho de Almada, e quando foi atacada os tripulantes pediram ajuda, manifestando a intenção de seguir para o porto de Cascais.

Perante o pedido de auxílio, a embarcação CPV Bojador, que fazia uma operação de patrulhamento, acompanhou e prestou o apoio necessário ao veleiro, garantindo as condições de segurança durante todo o trajeto.

No sábado, um grupo de orcas provocou o naufrágio de um veleiro ao largo da Costa da Caparica. Todos os tripulantes foram resgatados.

Também no fim de semana, uma outra embarcação marítimo-turística que estava ao largo da Baía de Cascais precisou de ajuda depois de uma "interação com orcas", segundo a Autoridade Marítima Nacional.

De acordo com o portal orcas.pt, este ano já foram registadas mais de 70 interações entre orcas e veleiros.

A informação na Marinha portuguesa e do Instituto Hidrográfico disponível 'online' indica que este ano foram emitidos 50 avisos à navegação por eventos com orcas.

