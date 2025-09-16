PJ deteve 64 suspeitos de grupo organizado sueco por 'phishing'

Foram feitas 73 buscas domiciliárias em várias zonas do país.
A Polícia Judiciária (PJ) deteve esta terça-feira 64 suspeitos de pertencerem a um grupo transnacional organizado que terá conseguido ganhos de cerca de 14 milhões de euros através da prática de 'phishing'.
PJ
Em comunicado, a PJ explicou que foram feitas 73 buscas domiciliárias em várias zonas do país, no âmbito da Operação 'Pivot' e que em causa estão crimes informáticos, de burla qualificada e de branqueamento de capitais.
Este esquema "consistia na angariação de vítimas, todas de nacionalidade sueca, na generalidade com idades superiores a 65 anos", adiantou esta polícia, acrescentando que os suspeitos convenciam as vítimas a fornecer os respetivos códigos de acesso às contas bancárias - método conhecido como 'phishing'.
Numa fase seguinte, eram feitas transferências para contas sediadas em Portugal e noutros países e, posteriormente, esses valores eram retirados dessas contas.
O grupo criminoso é composto por um núcleo principal e, segundo a Polícia Judiciária, todos os elementos deste grupo central são de nacionalidade sueca e viviam e atuavam em Portugal.
Além das burlas informáticas, estes elementos "angariaram largas dezenas de 'money mules', que abriam ou cediam as suas contas bancárias para ocultar e dissipar os montantes ilicitamente obtidos, contribuindo, assim, para o branqueamento de capitais".
Durante as buscas feitas hoje, a Polícia Judiciária apreendeu documentação e material informático "que corroboram os indícios de crime praticados" e conseguiu ainda apreender carros de alta cilindrada, jóias e relógios valiosos.
Esta foi uma investigação conjunta, entre a PJ e a polícia sueca, e contou também com a colaboração da Europol e Eurojust, que acompanharam as buscas feitas em Portugal. "Por sua vez, as autoridades suecas também realizaram diligências naquele país", acrescentou a PJ em comunicado.
Os 64 detidos serão presentes ainda hoje a juiz para primeiro interrogatório e determinação das respectivas medidas de coação.
