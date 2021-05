Mais de meio milhão de portugueses não confirmou agendamento da vacina

Entre cerca de dois milhões de SMS enviadas para o agendamento da vacinação contra a covid-19, mais de meio milhão ficaram por responder. Segundo o Público, 71% dos portugueses responderam SIM e uma percentagem mínima de 2% disseram NÃO ao agendamento, o que significa que cerca de 40 mil pessoas recusaram a vacinação ou demonstraram indisponibilidade na data proposta para a administração de dose de vacina.



Reuters

Sendo assim, quase 27% dos dois milhões de mensagens enviadas pela task-force ficaram sem resposta, o que representa mais de 500 mil pessoas. O sistema entrou em funcionamento no passado dia 23 de abril, e permite a utentes poder escolher o ponto de vacinação em que pretendiam ser vacinados. No caso de não haver vagas disponíveis, os utentes podem optar por ficar em lista de espera naquele ponto de vacinação ou escolher uma data, noutro ponto de vacinação.

No balanço feito à SÁBADO há cerca de duas semanas, dados dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS) e da task-force do plano de vacinação contra a covid-19 apontavam que, até 9 de maio, tinham sido enviadas "mais de 1,2 milhões de SMS de agendamento", das quais "cerca de 69,5% disseram SIM e 2,4% disseram NÃO ao agendamento proposto".





Tal representava, na altura, que 834 mil pessoas confirmaram o seu local e data de vacinação e 28.800 pessoas que recusaram a vacinação ou demonstraram indisponibilidade, com mais de 337 mil portugueses a não responderem à SMS recebida – na altura, 28% de todas as mensagens enviadas após a inscrição no Portal do autoagendamento para Vacinação contra a covid-19.

Esta resposta refere-se à confirmação da hora e ponto de vacinação para quem realizou a inscrição, com o envio da mensagem a estar dependente de o utente não ter sido ainda convocado para a vacinação ou não ter contraído covid-19.