Covid-19. Mais de 300 mil não responderam a agendamento da vacinação

O sistema de agendamento da vacinação contra a covid-19 já viu serem enviadas mais de 1,2 milhões de SMS para que futuros vacinados saibam a hora precisa e o ponto de vacinação escolhido para a administração da 1.ª dose de vacina. No entanto, mais de 300 mil pessoas não responderam à mensagem recebida e quase 30 mil recusaram a vacinação ou a data pretendida.

De acordo com dados dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS) e da task-force do plano de vacinação contra a covid-19 enviados à SÁBADO, até às 18h de 9 de maio, tinham sido enviadas "mais de 1,2 milhões de SMS de agendamento", das quais "cerca de 69,5% disseram SIM e 2,4% disseram NÃO ao agendamento proposto".

Tal representa 834 mil pessoas que confirmaram o seu local e data de vacinação e 28.800 pessoas que recusaram a vacinação ou demonstraram indisponibilidade na data proposta para a administração de dose de vacina. À SÁBADO, a task-force e os SPMS indicaram não ter dados específicos sobre quantas destas respostas se referem especificamente à primeira ou segunda dose da vacina ou dados relativos à faixa etária das pessoas que responderam aos SMS de agendamento.