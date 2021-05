Convívios na freguesia da Misericórdia geram tonelada e meia de lixo de manhã

Entre o miradouro de São Pedro de Alcântara, as ruas estreitas do Bairro Alto e o jardim do Alto de Santa Catarina, mais conhecido por Adamastor, contam-se centenas de pessoas que têm ido até ali nas últimas semanas, sobretudo durante as noites de sexta-feira e sábado. Estes lugares, propícios ao convívio, estão todos localizados no perímetro da Junta de Freguesia da Misericórdia, que revela que "todos os fins de semana é recolhida uma tonelada e meia de lixo, maioritariamente garrafas de vidro".