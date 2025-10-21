Sábado – Pense por si

Mais de meia centena de autarcas e gestores condenados por lesarem o Estado em milhões

Empreitadas não autorizadas, adjudicações sem concursos e pagamento de despesas com funerais são alguns dos motivos pelo qual foram condenados.

Nos últimos cinco anos 65 gestores públicos e autarcas foram condenados por terem cometido infrações financeiras que lesaram o Estado em milhões. 

Os dados estão a ser avançados pelo e constam nos relatórios anuais da atividade do Ministério Público, que revelam que além dos condenados existiram ainda 35 gestores públicos e autarcas que pagaram uma multa para evitarem ir a julgamento.  

