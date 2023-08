Mais de 3900 pessoas contra o nome que a CML quer dar à ponte no Trancão

Em apenas um dia mais de 3900 pessoas subscreveram uma petição pública que exige a alteração do nome da nova ponte pedonal que liga a zona oriental de Lisboa a Loures através do rio Trancão que a Câmara Municipal de Lisboa quer batizar como Ponte Cardeal Dom Manuel Clemente.







O nome da nova ponte, anunciado hoje pela CML, é uma homenagem ao 17.º patriarca de #Lisboa que renunciou ao cargo após ter completado 75 anos. pic.twitter.com/pyKCaREeZ8 — Lisboa (@CamaraLisboa) August 11, 2023

A " Petição pela alteração do nome previsto para a ponte Lisboa/Loures no Parque Tejo " foi criada por Telma Tavares, também autora dos cartazes em memória das vítimas de abusos sexuais por membros da Igreja Católica que estiveram expostos em Lisboa, Loures e Oeiras durante a Jornada Mundial da Juventude, e posteriormente partilhada no Twitter.Às 11 horas da manhã deste domingo já 3918 pessoas tinham concordado que a atribuição do nome Dom Manuel Clemente à ponte "pode ser vista como uma ofensa e/ou desrespeito pelas mais de 4800 vítimas de abuso sexual por parte da Igreja em Portugal" alertando ainda que não deveria ter sido feita uma escolha de "nomes do Clero, que em nada contribuíram com feitos assinaláveis para o município"."Sendo a ponte um dos equipamentos que foi pago com recurso a dinheiros públicos, que todos os portugueses irão pagar com assinalável esforço, o mínimo exigível será que se homenageie quem tenha factualmente marcado a diferença ou sido autor de feitos que mereçam destaque no nosso município", continua a petição.A Câmara Municipal de Lisboa anunciou na sexta-feira que a nova ponte ciclopedonal construída durante a renovação do Parque Tejo para conectar os concelhos de Lisboa e Loures se vai chamar Ponte Cardeal Dom Manuel Clemente. Em comunicado a autarquia refere que este é uma homenagem ao 17º patriarca de Lisboa que renunciou ao cargo após completar os 75 anos.O comunicado refere que a homenagem é merecida porque "nos 10 anos de mandato enquanto líder da Igreja de Lisboa, D. Manuel Clemente foi o grande impulsionador da Jornada Mundial da Juventude, que nas palavras do patriarca emérito 'será lembrada como um momento decisivo para uma geração que construirá um mundo mais belo e fraterno'"."É uma justa homenagem da cidade a um homem que deu tanto a Lisboa ao longo da sua vida", considerou ainda Carlos Moedas, presidente da Câmara Municipal de Lisboa.Ricardo Leão, presidente da autarquia de Loures, terá sido informado das intenções da Câmara Municipal de Lisboa e considerou o nome escolhido como "uma boa opção e um justo reconhecimento".A ponte ciclopedonal integra a rede de percursos para peões e ciclistas da região de Lisboa, tem cerca de 560 metros e liga os concelhos de Lisboa e Loures.