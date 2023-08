Guerra das faturas põe net da escola digital em risco

Batalha negocial decorre com o início do ano letivo à porta. Vodafone, MEO e NOS esticam a corda para o Governo pagar milhões em atraso pelo serviço de Internet dos computadores da Escola Digital. Acesso pode estar em perigo.

Com o arranque do ano letivo à vista, as três grandes operadoras de telecomunicações em Portugal estão num braço de ferro negocial com o Governo, que ameaça uma das bandeiras políticas na Educação: a Escola Digital. A Vodafone, a MEO e a NOS estão a pressionar para que o Ministério da Educação aceite pagar um bolo de faturas que contesta por serem abusivas e que, neste momento, representam mais de 15 milhões de euros, segundo apurou a SÁBADO. Pelo menos uma das operadoras, a Vodafone, tem uma carta preparada para comunicar ao Ministério o não cumprimento do fornecimento de banda larga para os computadores.