Mais de 300 mil crianças já foram vacinadas. Vai fazer alguma diferença?

Primeiro, os números. Entre a passada quinta-feira, dia 6, e domingo, 9 de janeiro, foram vacinadas contra a covid-19 mais de 201 mil crianças entre os 5 e os 11 anos, segundo dados divulgados pelos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde. A que se juntam as cerca de 96 mil inoculadas ainda em dezembro de 2021 – quando arrancou o processo de vacinação desta faixa etária.



Feitas as contas: rondam os 300 mil aquelas que já receberam a primeira dose da vacina, o que significa cerca de 48% das crianças elegíveis (num universo de 626 mil, e tendo em conta que, à data, cerca de 45 mil contraíram a doença nos últimos 90 dias e, por isso, não podem ainda ser vacinadas).



Mas que importância tem este número? Produzirá algum efeito nesta faixa etária? Manuel Carmo Gomes não tem dúvidas: "Evidente que isto é benéfico para todas as crianças que foram vacinadas, ficam mais protegidas. Não garante que não possam ser infetadas, mas é menos provável que tenham sintomas e vão transmitir menos", diz o epidemiologista à SÁBADO.