Vacinar as crianças: sim ou não? As opiniões contrárias de dois pediatras

Se em agosto de 2021 a discussão da vacinação para a faixa etária entre os 12 e os 17 anos já foi acesa, imunizar miúdos entre os 5 e os 11 tem gerado ainda mais polémica. Esta entrevista, que cruzou pediatras com posições contrárias, foi uma amostra disso. Ao longo de 1h e 11 minutos, através do Zoom, o diretor do Centro Materno Infantil do Norte, Caldas Afonso, e o pediatra e neonatologista do Hospital da Estefânia e dos Lusíadas, Fernando Chaves, expuseram os seus argumentos. Discordam em tudo: na necessidade de vacinar, na transmissibilidade das crianças, na previsão do que pode acontecer e até na forma como os pais devem abordar a questão com os filhos. Só concordam numa coisa: que a vacina é segura.





Sim ou não à vacina para a faixa etária entre os 5 e os 11? E porquê?





Caldas Afonso (CA) – Sim, claramente, por várias razões. Sabemos que, quanto mais o vírus circula, mais ganha. O vírus não quer matar o hospedeiro, quer entrar nele sem o matar, porque se o mata também morre, portanto, está sempre à procura de novas formas de entrar na célula. Isso pode levar a que surjam formas mais agressivas. Por isso, qualquer bolsa que contribua para a circulação do vírus deve ser bloqueada no interesse coletivo. Além disso, estou novamente a ter internamentos nesta faixa etária, o que não acontecia há dois ou três meses. Continuamos a ter crianças infetadas. Seguimos dezenas, conhecemos o que isto representa para o seu processo educativo. Um dos argumentos contrários é de que a doença é pouco agressiva nesta faixa etária. Não há doença sintomática, mas há o resto.