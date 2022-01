Regresso trouxe Covid de forma 'galopante' às creches e 1.º ciclo

O regresso às aulas levou a Covid-19 para dentro das escolas, nomeadamente para as creches e jardins de infância. "De há uma semana a esta parte, as coisas têm vindo galopantemente a piorar", descreve à SÁBADO Susana Batista, presidente da Associação de Creches (ACPEEP).



"Verificamos que as crianças vão fazer o teste porque os pais em casa estão a testar positivo, a maior parte dos casos [em crianças] são assintomáticos e, como estão em contacto com colegas, educadoras e auxiliares, transmitem para os outros também."



Este cenário de casos "galopante" é confirmado pelo retrato do que se passa no Algarve, segundo uma análise feita a pedido da SÁBADO pelo laboratório ABC, associado à Universidade do Algarve e à Centro Hospitalar Universitário do Algarve.