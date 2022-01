Miocardites 60 vezes mais frequentes em crianças com covid-19 que nas vacinadas

As miocardites são 60 vezes mais frequentes nas crianças infetadas com covid-19 do que nas crianças vacinadas. É esta a conclusão de um parecer que integra o Programa Nacional para as Doenças Cérebro-Cardiovasculares (PNDCCV), da Direcção-Geral da Saúde (DGS), divulgado esta quarta-feira pelo jornal Público.