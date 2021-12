Vacinar os filhos? Há pais com dúvidas

O assunto divide a casa: Egídio Silva tem dúvidas; a mulher e as duas filhas mais velhas, já adultas, pensam que é o melhor caminho. Em causa está a vacinação do filho mais novo do casal, Bernardo, 10 anos.



O consultor imobiliário, 54 anos, tem vários argumentos para ser contra: os números, que apontam para que não haja doença grave nas crianças; e não haver vantagem – “as crianças terão de continuar a usar máscara e a fazer testes”; mas o principal é mesmo a segurança da vacina. “Desconhecemos as consequências futuras”, diz à SÁBADO: como as miocardites –inflamações cardíacas consideradas efeitos adversos “muito raros” das vacinas da Pfizer e da Moderna – e a possibilidade de suprimir a imunidade para outras doenças.



Para já, a decisão é não vacinar. “Há muita coisa que não sei se é verdade ou mentira, mas se há uma divisão tão grande entre os próprios especialistas, isso é suficiente para ficar na dúvida”, justifica. Não tomou a decisão de ânimo leve. “Sei que ele vai sofrer com isto.” Refere-se à pressão social e à discriminação que o filho pode vir a sentir. “Não vai jogar futebol se não fizer teste e houve uma professora [Bernardo frequenta um colégio particular] que já me disse que, se ele não se vacinar, não pode fazer ginástica. Pode estar numa sala fechada, mas não fazer desporto ao ar livre?”, interroga.



Apesar de estar determinado, o pai admite ser flexível. “Não ponho em causa as vacinas, não sou extremista nem negacionista e se perceber que esse é o caminho, com certeza poderei mudar de opinião”, diz. Mas, para já, quer que o filho desenvolva anticorpos naturalmente, ou seja, prefere que apanhe a doença.