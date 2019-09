Mais de 2.500 operacionais e 26 meios aéreos estão este sábado à tarde envolvidos no combate dos 71 incêndios , sendo os mais preocupantes os que lavram nos concelhos de Sobral de Monte Agraço e Alcobaça, segundo a Proteção Civil.A página da internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) registava, às 18:00, 71 incêndios, 14 dos quais em curso, oito em resolução e 49 em conclusão.No total, os 71 fogos mobilizam 2.502 operacionais, 738 viaturas e 26 meios aéreos, sobretudo nos distritos de Aveiro, Coimbra, Leiria, Lisboa, Porto, Braga, Castelo Branco, Vila Real e Viana do Castelo.Nas ocorrências importantes, a ANEPC destaca o incêndio no concelho de Alcobaça, que está a ser combatido por 134 operacionais e 40 viaturas.Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Leiria disse à Lusa que o fogo, que começou às 13:36 na localidade de Maiorga, está a lavrar numa zona de "difícil acesso", estando a queimar mato e eucaliptal.O incêndio que lavra desde o fim da manhã de hoje no concelho de Sobral de Monte Agraço tem 223 operacionais, 64 viaturas e três meios aéreos.Segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Lisboa, "face à intensidade" do fogo foram reforçados os meios de combate, designadamente operacionais e viaturas.A mesma fonte adiantou que o incêndio, que começou às 12:40 na freguesia de Santo Quintino, "está ativo", tem uma frente ativa e não estão em perigo localidades, estando a arder uma zona eucaliptal.Nas ocorrências importantes da Proteção Civil constam ainda os incêndios nos concelhos da Mealhada e de Águeda, apesar de se encontrarem em fase de resolução.Estes dois fogos concentram um total de 389 operacionais, 118 viaturas e um meio aéreo.Entretanto, o incêndio que começou na sexta-feira à noite no concelho de Marco de Canaveses está em fase de conclusão, permanecendo ainda no local 112 operacionais e 35 viaturas.