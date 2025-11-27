Sábado – Pense por si

Maior sindicato da PSP decide a 3 de dezembro se apoia protesto durante a greve geral

A ministra da Administração Interna reúne esta sexta-feira com os sindicatos das forças de segurança para última tentativa de negociação.

Os sindicatos da polícia vão reunir esta sexta-feira com a ministra da Administração Interna, Maria Lúcia Amaral, e consoante os resultados desta reunião decidirão se avançam com protestos próprios e demonstrar apoio público à greve geral convocada para 11 de dezembro.

"Vamos dar uma última oportunidade à ministra", disse o presidente da ASPP/PSP, Paulo Santos em declarações à SÁBADO. Caso as negociações não vão ao encontro das reivindicações dos agentes das forças de segurança, o sindicato da ASPP/PSP convocou nova reunião para 3 de dezembro para decidir se irão ou não demonstrar apoio público às manifestações que acompanharão a greve geral de diz 11 de dezembro. Legalmente, forças de segurança não podem fazer greve, mas os sindicatos e os agentes, a título particular, podem manifestar-se publicamente, desde que não usem elementos que os identifiquem como agentes de autoridade (farda, algemas, etc.).

Os sindcatos saudam o acordo de 2024 que permitiu "um avanço no valor do suplemento por serviço e risco" e "a projeção de negociação nas tabelas remuneratórias e suplementos", mas consideram que é lamentável o governo empurrar para 2027 a valorização remuneratória e "não existir do lado do Governo qualquer proposta concreta", frisando que o Orçamento do Estado para 2026 "é totalmente omisso e fechado no que ao acordo diz respeito".

A ministra vai receber os sindicatos da GNR durante a manhã desta sexta-feira e os da Polícia de Segurança Pública durante a parte da tarde, no dia seguinte à aprovação do Orçamento do Estado para 2026.

