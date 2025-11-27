Governo pede à ASAE reforço da fiscalização durante a Black Friday

A tutela apontou o “exponencial aumento da atividade económica e do volume de compras” para avançar com esta medida.

Edição de 25 de novembro a 1 de dezembro

O ministro da Economia e da Coesão Territorial, Manuel Castro Almeida, solicitou à Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) que reforce fiscalização durante o período da Black Friday.



“Este reforço na fiscalização da atividade económica deverá ser dirigido tanto ao comércio digital como ao físico”, salientou a tutela Lusa

Para o Governo, o “objetivo é garantir a defesa e a segurança dos consumidores e, ao mesmo tempo, as condições que potenciem o comércio justo e a salvaguarda da regular atividade económica”.

A tutela lembrou que o papel da ASAE é “fiscalizar o cumprimento da legislação para proteger os consumidores de práticas que não cumprem com as regras legais” e “garantir a concorrência leal no mercado, tanto nos setores alimentar como nos não alimentares”.