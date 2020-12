Eduardo Cabrita, o ministro da Administração Interna, será ouvido no Parlamento na terça-feira, dia 15 de dezembro.A audição será feita via videoconferência na Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias.Cabrita irá apresentar esclarecimentos acerca da morte de Ihor Homenyuk, o cidadão ucraniano morto em março nas instalações do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) do aeroporto de Lisboa.Surge após um pedido do PSD que deu entrada na semana passada.