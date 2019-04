Capa n.º 781

A Rússia enviou um juiz e um procurador a Portugal para interrogar o pirata informático Rui Pinto , suspeito de furtar os emails do Benfica , contratos do Sporting e chantagear a Doyen Sports Investments. Os dois magistrados chegaram a Lisboa no início desta semana e de imediato desencadearam contactos preparatórios da diligência com as autoridades judiciais portuguesas.Esta semana, arevela mais desenvolvimentos da investigação ao suspeito de ter divulgado os emails do Benfica. Assine já a edição digital por 1 Euro para ler o artigo na íntegra ou encontre-o na edição em banca a 17 de Abril de 20109.Se já é assinante, leia o artigo diretamente no ePaper da SÁBADO