França negoceia com Portugal imunidade de Rui Pinto

Autoridades francesas querem que o português, alegado responsável pelo Football Leaks e por divulgar emails do Benfica, continue a colaborar com investigações sobre a corrupção no futebol.

A procuradoria-geral de França está a tentar negociar com as autoridades em Portugal a possibilidade do 'hacker' Rui Pinto receber imunidade e evitar o julgamento, avança o jornal britânico The Guardian.



O objetivo das autoridades francesas é que o 'hacker' continue a colaborar com as investigações em casos de corrupção no mundo do futebol.



Rui Pinto confirmou que era um dos homens que trabalhava para o Football Leaks e que ajudou a divulgar milhares de contratos e documentos relacionados com casos de corrupção.



O 'hacker' português está em preventiva desde o dia 22 de março. Foi detido na Hungria e entregue à polícia portuguesa, depois de ter sido emitido um mandado de detenção europeu.



Sabe-se que Rui Pinto estava a colaborar com países como França e Bélgica.