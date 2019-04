A eurodeputada Ana Gomes visitou esta quarta-feira à tarde o hacker Rui Pinto, detido no estabelecimento prisional anexo à Polícia Judiciária (PJ), em Lisboa, e em prisão preventiva desde dia 22 de março, no âmbito do processo em que está indiciado por um ataque informático e uma tentativa de extorsão, em 2015, ao fundo de investimento no futebol Doyen Sports.

A política aproveitou a ocasião para entregar ao gaiense de 30 anos o prémio para denunciantes, que lhe foi atribuído pela Esquerda Unitária Europeia (GUE/NGL) a 16 de abril. O galardão visa reconhecer o"seu trabalho em expor a verdade" e a "coragem em arriscar as suas carreiras e a sua liberdade pessoal", segundo a organização, e já distinguiu personalidades como Julian Assange e Yasmine Montajermi.





A Guarda do estabelecimento prisional da PJ foi muito eficaz e simpática: até assegurou e me enviou este registo fotográfico (tive obviamente de deixar meu telefone na porta). #FreeRuiPinto pic.twitter.com/7nWJkad2jS — Ana Gomes, MEP (@AnaGomesMEP) 24 de abril de 2019