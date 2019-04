Câmara de Valongo paga Baile de Finalistas a todos os alunos do 12.º ano do concelho

Autarquia tomou decisão depois de ter verificado "que nem todos os alunos podiam participar devido aos custos, que rondavam os 30 euros por cabeça".

A Câmara de Valongo assumiu a organização do Baile de Finalistas do 12.º ano, possibilitando, assim, a participação de todos os alunos, pois parte deles tem problemas económicos, disse esta terça-feira à Lusa o vereador Orlando Rodrigues.



Segundo o vereador do pelouro da Educação, existem três escolas secundárias no concelho que, anualmente, fazem a festa de finalistas, tendo a autarquia verificado "que nem todos os alunos podiam participar devido aos custos, que rondavam os 30 euros por cabeça".



"A autarquia levou então, impulsionada pela Divisão da Juventude, ao Conselho Municipal da Juventude, que é constituído por jovens, a ideia de passar a organizar o evento, proposta que foi considerada muito interessante e daí termos avançado em 2018 e dado continuidade este ano", explicou o autarca.



Aproveitando um "momento marcante" da vida dos jovens, a câmara pensou "em juntar todos os alunos do concelho, do ensino público, privado e profissional", ou seja, "fazendo com que esta atividade seja, também, inclusiva".



"Pretendemos também com a atividade reconhecer o sucesso educativo dos jovens que concluíram o ensino obrigatório", disse Orlando Rodrigues, de uma iniciativa que "agradou a alunos e pais".



O próximo baile de finalistas será no dia 31 de maio, numa quinta, na freguesia de Campo, em Valongo, estimando uma presença no evento de "entre os 300 e 400 alunos".



Em 2018, disse o vereador, participaram "cerca de 400 alunos" no primeiro evento organizado pela câmara, que "investiu cerca de 4 mil euros".



No evento, sublinhou o autarca, "não é permitido o consumo de álcool" e, ao mesmo tempo, "é uma festa segura, pois é vigiada por pessoas da câmara".



O período de inscrições já decorre.