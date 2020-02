Mafra com 20 milhões de euros em investimentos turísticos em curso

Cerca de 20 milhões de euros estão a ser investidos em hotéis e outros alojamentos turísticos que vão aumentar em meio milhar as camas no concelho de Mafra , no distrito de Lisboa, anunciou hoje o município à agência Lusa.

Os investimentos de cerca de 20 milhões de euros estão a ser feitos na vila de Mafra, mas também no litoral do concelho (Ericeira, Santo Isidoro e Encarnação), respondeu a Câmara de Mafra à Lusa.

Entre os principais investimentos, contam-se um hotel com 'design' alusivo ao surf e outro à música, adiantou a autarquia do distrito de Lisboa, recusando revelar os promotores dos investimentos.

Com estes novos investimentos, o município espera aumentar em mais 500 o número de camas turísticas.

Dados municipais revelados à Lusa referem que, no final de 2018, existiam 10.242 camas turísticas, das quais 5.740 repartidas por 360 unidades, desde hotéis, apartamentos turísticos e parques de turismo, e 4.502 em 902 alojamentos locais.

No final de 2019, as camas turísticas aumentaram para 11.032, em resultado do aumento do número de alojamentos locais para 1.502, com 5292 camas registadas.

Para o aumento do número de camas turísticas contribuiu a abertura de um 'aparthotel' na Ericeira e de dois novos alojamentos locais, um na Ericeira e outro na praia da Foz do Lisandro, já na freguesia da Carvoeira.

Em 2019, a autarquia suspendeu novos alojamentos locais no centro da vila da Ericeira para controlar o crescimento daqueles estabelecimentos e não comprometer a procura de habitação.

Em junho passado, manteve as restrições, autorizando apenas que 20% das habitações possam ser alojamentos locais.

Em 2018, dos 1.093 prédios de uso habitacional da Ericeira, 20% eram alojamentos locais.

Em 2019, fixou pela primeira vez uma taxa turística sobre as dormidas registadas no concelho, vindo a arrecadar uma receita de 648 mil euros.

Tal como previsto no regulamento, a verba vai financiar investimentos e atividades ligados ao turismo, entre eles a construção do Parque Ecológico da Reserva Mundial de Surf da Ericeira, cujo projeto "está em fase final da elaboração".

Trata-se de um investimento superior a um milhão de euros previsto para 16 hectares de terreno a norte da vila da Ericeira, na frente marítima entre as praias da Empa e da Orelheira, vocacionado para a educação ambiental e para a fruição da natureza.

Parte da receita da taxa turística vai ser também investida em informação e apoio ao turista, reforço da segurança de pessoas e bens, realização de obras de manutenção e qualificação urbanística, territorial, patrimonial e ambiental do espaço público e criação de infraestruturas e polos de oferta cultural, artística e de lazer dirigidos aos visitantes.