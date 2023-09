IL afasta-se de Albuquerque depois de acordo PSD-PAN: Optou pela 'via proibicionista e sectária'

A Iniciativa Liberal deixa fortes críticas ao acordo PSD-PAN e afasta qualquer compromisso com o governo regional, garantindo que irá adotar uma "posição de avaliação caso a caso de todas as propostas discutidas".







PAULO NOVAIS/LUSA

Em comunicado, o deputado regional eleito, Nuno Morna, e o líder do partido, Rui Rocha, frisam que durante a noite eleitoral "a Iniciativa Liberal foi contactada a vários níveis pelo PSD e respondeu que estaria disponível para conversar", mas que o acordo PSD-PAN afastou os liberais da conversa. "Ainda durante a noite eleitoral, começaram a circular notícias, nunca desmentidas, que apontavam para negociações que já estavam em curso entre o PSD e o PAN, tendo vindo mais tarde a ser confirmado um acordo de governação entre o PSD e o PAN para a região. Face a estes factos, a Iniciativa Liberal considera-se desobrigada de qualquer responsabilidade e honrará na Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira o compromisso assumido com os seus eleitores, uma posição de avaliação caso a caso de todas as propostas discutidas, propondo e viabilizando aquelas que trouxerem vantagem para os madeirenses", pode ler-se no documento.O liberal Nuno Morna deixa ainda fortes críticas pelo acordo de aliança parlamentar entre o PSD e PAN, que passa por várias propostas, entre elas a aplicação de uma nova taxa turística. "A Iniciativa Liberal não pode, entretanto, deixar de sublinhar a evidência de que o PSD, podendo optar por um caminho reformista, orientado para a liberdade económica, política e social, acabou por decidir pela via proibicionista, sectária, limitadora da atividade económica associada ao turismo, dirigista e inimiga do mundo rural. O PSD preferiu uma governação condicionada por uma visão animalista do que baixar impostos às pessoas", acrescentou.(em atualização)