Sábado – Pense por si

SIGA-NOS NO WHATSAPP
Não perca as grandes histórias da SÁBADO

Portugal

Luís Montengro não vai tirar férias no verão e estará a "coordenar atividade do Governo"

Lusa 10:20
Adicione como fonte preferencial no Google
As mais lidas

Segundo o gabinete do primeiro-ministro, o governante "pretende gozar apenas alguns fins de semana e um ou outro dia esporádico, se a agenda o permitir e sem se ausentar do país".

O primeiro-ministro decidiu este ano não marcar férias no verão e estará a "coordenar a atividade do Governo", mantendo também agenda como presidente do PSD, disse fonte do gabinete de Luís Montenegro à Lusa.

Luís Montenegro, primeiro-ministro
Luís Montenegro, primeiro-ministro Lusa

Segundo o gabinete do primeiro-ministro, Montenegro "pretende gozar apenas alguns fins de semana e um ou outro dia esporádico, se a agenda o permitir e sem se ausentar do país".

"O primeiro-ministro decidiu não gozar férias no verão, período no qual estará a coordenar a atividade do Governo e em que manterá também a agenda como presidente do PSD", refere a mesma fonte.

Como é habitual, vão realizar-se no verão as tradicionais 'rentrées' dos sociais-democratas, com a Festa do Pontal - que este ano completa 50 anos - marcada para 14 de agosto e a Universidade de Verão (iniciativa de formação política de jovens) a decorrer entre 24 e 30 de agosto, em Castelo de Vide (distrito de Portalegre), contando ambas com a presença de Luís Montenegro.

No ano passado, o primeiro-ministro gozou uns dias de férias no Algarve, em agosto, e em 2024, no primeiro verão em que exerceu o cargo, foram notícia as férias no Brasil com a família.

No início de julho, Luís Montenegro foi criticado pela oposição por se ter ausentado do país para assistir a jogos da seleção nacional no mundial de futebol, nos Estados Unidos, num período em que o Governo decretou situação de alerta, devido ao calor intenso e ao risco elevado de incêndio em Portugal.

Artigos Relacionados
Tópicos férias de verão verão férias verão Férias Luís Montenegro Partido Social Democrata Brasil Castelo de Vide Algarve Estados Unidos
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Luís Montengro não vai tirar férias no verão e estará a "coordenar atividade do Governo"