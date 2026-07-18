José Luís Carneiro: "Montenegro tem de dizer quantos alunos têm classificações suspensas"

Lídero do PS pede ainda que o ministro da Educação "assuma as suas responsabilidades".

José Luís Carneiro pediu ao ministro da Educação que "assuma as suas responsabilidades" e desafiou Luís Montenegro a dizer publicamente quantos alunos têm as classificações suspensas. O secretário-geral do Partido Socialista suspeita que sejam "milhares".

A carregar o vídeo ... 'Se fosse Montenegro, este ministro não estaria em funções': Carneiro exige responsabilidades sobre exames

"Luís Montenegro deve hoje dizer aos portugueses quantos alunos têm as suas classificações suspensas. Falou algumas centenas, mas a informação que tenho é que serão milhares", referiu este sábado o líder do PS.

Para José Luís Carneiro, é tempo de Fernando Alexandre assumir o falhanço deste processo. "O ministro tem de ser responsabilizado politicamente e o próprio primeiro-ministro também. Se fosse primeiro-ministro eu próprio quando teria chamado o ministro, o secretário de Estado, teria sentado toda a gente à volta de uma mesa, todos os responsáveis por todos os serviços, para perceber o que se estava a passar."

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O socialista acusa Montenegro de ter ido "para o Mundial de futebol", depois a "um festival de música", e de "desvalorizar um assunto grave na vida das famílias". "Quando os ministros não responde pela responsabilidade, é o primeiro-ministro que tem de dizer se os quer manter. Um ministro que não assume responsabilidades deixa de ser ministro."

Carneiro recorda que a experiência num exame-piloto realizado no ano passado "detetou problemas tão graves como agora". "Se eu fosse primeiro-ministro não teria avançado este processo nestes termos. Avançou-se com um modelo que falhou, isto é uma imprudência grave."