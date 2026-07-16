"Estar ao lado do povo não se faz a milhares de quilómetros": Inês Sousa Real critica Luís Montenegro

A porta-voz do PAN apontou também falhas na estratégia de gestão da água e a ausência de uma reforma florestal após os incêndios.

Durante o debate sobre o Estado da Nação no Parlamento, Inês Sousa Real, do PAN, confrontou o primeiro-ministro sobre a atuação do Governo em diversas áreas, apontando falhas na gestão dos exames, no Serviço Nacional de Saúde e na habitação.

A deputada questionou a falta de medidas contra a violência doméstica, destacando que "este ano já morreram quatro crianças em contexto de violência". Foram também apontadas falhas na estratégia de gestão da água e a ausência de uma reforma florestal após os incêndios.

A fechar, Inês Sousa Real criticou a postura do Executivo, afirmando que "estar ao lado do povo não se faz a milhares de quilómetros de distância".