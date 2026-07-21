Assembleia Municipal de Almada aprecia moção de censura ao executivo de maioria PS

Será apresentada pelo PSD, que responsabiliza a autarquia pelas falhas no abastecimento de água no concelho.

A Assembleia Municipal de Almada vai apreciar esta terça-feira uma moção de censura à liderança socialista da Câmara Municipal, apresentada pelo PSD, que responsabiliza a autarquia pelas falhas no abastecimento de água no concelho.



Almada tem tido sucessivas falhas no abastecimento de água Lusa

Ponto único na ordem de trabalhos da reunião extraordinária da Assembleia Municipal de Almada, a moção de censura surge na sequência das sucessivas falhas no abastecimento de água, que afetou milhares de famílias em todo o concelho, bem como muitos setores de atividade, particularmente a restauração e a hotelaria, entre outros.

Para o presidente da Comissão Política Concelhia de Almada do partido, o também vereador Paulo Sabino, "não houve planeamento adequado, não se investiu" e, por isso, surgiu este problema da falta de água.

A Câmara Municipal de Almada, liderada pela socialista Inês de Medeiros, tem quatro elementos eleitos pelo PS, três pela CDU (PCP-PEV), dois pelo PSD e outros dois eleitos pelo Chega. Em minoria, o PS assinou um acordo de governação com a CDU.

A moção de censura do PSD, mesmo que seja aprovada, não é vinculativa e, por isso, não terá qualquer efeito prático na continuidade do executivo, mas Paulo Sabino espera que seja "um abre olhos" para a presidente.

Desde o início do mês que têm ocorrido falhas no abastecimento de água no concelho de Almada, com especial incidência na Costa da Caparica, tendo a câmara municipal decretado situação de alerta.

Entre as medidas definidas pela autarquia estão o corte total do abastecimento de água durante a noite em determinadas zonas do concelho em períodos pré-anunciados e a proibição de todas as utilizações de água da rede pública que não correspondam a usos domésticos ou essenciais.

Para minimizar o impacto da falta de água no concelho, em particular na zona da Costa da Caparica, o executivo camarário já conseguiu reforçar o abastecimento de água ao município com dois novos furos, que estão a injetar na rede pública mais 120 metros cúbicos de água em cada hora.

No passado fim de semana, os Serviços Municipalizados de Água e Saneamento (SMAS) de Almada anunciaram um reforço das ações de fiscalização para garantir uma "utilização responsável" de água e a identificação de "diversos pontos com perdas significativas".

Os SMAS anunciaram também a realização de diversas ações para reparar diversos pontos com perdas significativas de água e detetar e eliminar ligações irregulares à rede pública, algumas destinadas à alimentação de sistemas de rega.

Foi ainda anunciado que as reservas médias de água em Almada se situavam nos 40%.

A reunião extraordinária da Assembleia Municipal, requerida pelo PSD, com o apoio do Chega e da Iniciativa Liberal, está marcada para as 21:00, na sala Pablo Neruda, no Fórum Romeu Correia, em Almada, no distrito de Setúbal.