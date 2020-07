Operação Lex: Luís Filipe Vieira deverá ser acusado

Luís Filipe Vieira, que tinha sido indiciado pelo crime de recebimento indevido de vantagem na Operação Lex, deverá ser acusado. Os representantes do presidente do Benfica reagiram, indicando que não foram notificados. "A acusação proferida hoje contra o Sr. Luís Filipe Vieira é apenas isso mesmo: uma acusação, ou seja, uma alegação de factos envolta numa tese jurídica que há-de ter a resposta da Defesa e que depois há-de vir a ser apreciada em Tribunal", lê-se num comunicado enviado à imprensa. "Mas não é possível deixar de dizer, desde já, que é uma acusação profundamente injusta, pois assenta em factos que não são verdadeiros e em intenções que o Sr. Luís Filipe Vieira nunca teve. E se os factos não são verdadeiros, as intenções são fruto de imaginação."





Segundo a TVI, as últimas diligências relativas à Lex serão realizadas na próxima semana. Entre os 14 arguidos já constituídos, encontram-se Rui Rangel, Fátima Galante e Vaz das Neves. No caso, são investigadas as relações do juiz Rui Rangel com empresários, incluindo do mundo do futebol.As suspeitas que recaem sobre Vieira estão relacionadas com a oferta de cargos no Benfica a Rangel, que é suspeito de intervir na Justiça de forma a beneficiar o presidente benfiquista. Segundo os advogados de Vieira, o Tribunal Administrativo e Fiscal de Sintra reconheceu que tinha cobrado indevidamente em 2011 um imposto de 1,6 milhões de euros. Porém, só o fez em fevereiro de 2019 - oito anos depois da cobrança.Foi nesse período de tempo de oito anos que "o Sr. Luís Filipe Vieira se queixou a todos os seus conhecidos dessa ilegal demora". "O Sr. Luís Filipe Vieira, porém, não subornou nem corrompeu ninguém, e muito menos determinou que se atribuíssem vantagens indevidas a quem quer que fosse. Em especial, o Sr. Luís Filipe Vieira não deu nem pagou nada, nem um cêntimo, ao Sr. Desembargador Rui Rangel (que aliás nunca teve, nem podia ter, nada a ver com o processo fiscal em causa, pois não é Juiz Desembargador de Tribunais Fiscais). Nem nunca o Sr. Luís Filipe Vieira sequer lhe prometeu fosse o que fosse", indicam os advogados do presidente benfiquista.Vieira "mais não quis do que chamar a atenção do Tribunal para a violação dos seus direitos que estava a ocorrer com uma tão grande e ilícita demora na decisão", e, por isso, "apenas pediu a um amigo, que era amigo do Dr. Rangel, que falasse com ele sobre o que é que ele achava que se poderia fazer para o Tribunal Fiscal cumprir o seu dever de decidir".

"Só numa mente profundamente criativa se pode conjecturar que o facto de o Sr. Desembargador Rui Rangel ter recebido convites para assistir a alguns jogos de futebol em que jogava o SLB tem algo a ver com o assunto da dívida do Estado ao Sr. Luís Filipe Vieira e com a ilegal demora da sentença fiscal, a ordenar a devolução do dinheiro que lhe estava a ser indevidamente retido. Convidar prestigiados benfiquistas para jogos do SLB é o que o Clube sempre fez (recorde-se que o Dr. Rui Rangel concorreu à Presidência do SLB e teve o apoio de cerca de 14% dos sócios)", lê-se no comunicado.