Jamila e Marta: um adeus duro e um SMS amigo de Costa

Na quarta-feira, dia 16, seria Jamila Madeira, secretária de Estado Adjunta e da Saúde, a fazer a conferência de imprensa habitual sobre a evolução da pandemia de Covid-19. Mas surgiram sinais contraditórios. O chefe de gabinete da ministra informou a secretaria de Estado de que afinal a dita conferência de imprensa seria adiada para as 17 horas. À hora de almoço, a ministra chamou Jamila Madeira para uma reunião e tinha uma mensagem simples: já não contava com ela. A decisão foi inesperada, como a própria Jamila Madeira deixou claro na declaração que foi replicada por vários órgãos de comunicação social.

Tão inesperada, aliás, que ainda há uma semana tinha mesmo contratado um novo elemento para o staff do seu gabinete – não previa, de todo, que a contratação duraria afinal tão pouco tempo, não havia sinais nesse sentido.

Nesse dia, e antes ainda do anúncio formal da recomposição do Governo, a secretária de Estado demissionária recebeu um SMS do primeiro-ministro, "caloroso, quase afetuoso", na expressão de um elemento do ministério que teve acesso ao mesmo, e que, dado o teor, tornou ainda mais claro que a opção de a dispensar fora de Marta Temido.

As relações entre as duas nunca foram fáceis, mas, tanto quanto a SÁBADO pôde apurar, nunca houve hostilidade aberta. Apenas situações de tensão e frieza na gestão diária. Jamila Madeira tem uma carreira na política, que Marta Temido via como insuficiente na Saúde (apesar de ter sido essa a sua área no Parlamento); Temido vinha da Saúde, sem experiência política, e as escassas solicitações para questões políticas que foram surgindo não eram bem acolhidas ou até compreendidas. No ministério, a ministra é ainda apontada como tendo um estilo de trabalho autocentrado que gerava desconforto na secretaria de Estado: "Marcava reuniões para as três, depois adiava para as cinco, depois para as nove, e depois afinal já não havia reunião", descreve uma fonte da Saúde. Mas nunca houve, da parte da ministra, qualquer reparo ou crítica concreta à atuação da sua secretária de Estado. Daí a surpresa.

E o mau estar pode não ficar por aqui. Jamila Madeira, que a SÁBADO não conseguiu contactar, fez questão, ao contrário dos outros secretários de Estado cessantes, de estar presente na tomada de posse da nova equipa e fez uma curta declaração à RTP, à saída, em que repetiu estar "surpreendida" com a saída, mas também "de consciência tranquila" com o trabalho feito. Este pode ser um recado para o futuro. Jamila tem dito a alguns próximos que se sente particularmente satisfeita com as contas do SNS e com a diminuição da respetiva dívida – um pelouro que passava por ela – e que, pela primeira vez, mostram, na visão da ex-secretária de Estado, uma situação de sustentabilidade estrutural. E ainda com o facto de ter deixado as compras para o stock estratégico contra a Covid-19, nomeadamente ao nível dos equipamentos de proteção individual (EPI’s), em níveis máximos antes de uma previsível segunda onda. É provável, se a questão se colocar publicamente, que mesmo a discreta Jamila Madeira possa querer deixar claro que os louros desse trabalho não são da ministra. E, nesse caso, talvez volte a falar. Volta para o parlamento e, à saída da tomada de posse, disse: "O meu papel na política continua."