Lisboa e Porto exigem mais policiamento 'na noite'

Carlos Moedas quer um reforço do policiamento da noite lisboeta. Já Rui Moreira não gostou de ver esquadra no Porto fechada durante o fim de semana.

O presidente da Câmara de Lisboa anunciou que quer mais policiamento nas zonas turísticas da cidade, onde se registaram vários crimes nos últimos meses, principalmente durante a noite. Um dos casos mais recentes de violência ocorreu durante a madrugada de domingo, quando um homem foi morto na zona do Parque das Nações vítima de agressões. No Porto, o sentimento também é de que são necessários mais polícias.







Moedas já fez um "pedido urgente" ao governo para que Lisboa tenha mais polícias. "As pessoas não estão a ver polícia na rua e eu ofereço ao governo capacidade para o fazer", afirmou o autarca citado pelo Diário de Notícias No Porto o pedido de mais operacionais aconteceu na sequência do encerramento da nona esquadra da PSP, a maior do Porto, durante o fim-de-semana. Algo que o ministro da Administração Interna entretanto desvalorizou, explicando que "foi uma opção entre ter polícias na rua ou nas esquadras".De acordo com o último Relatório Anual de Segurança Interna (RASI), em 2021, a criminalidade geral teve uma ligeira subida (de 0,9%), com os crimes graves e violentos a diminuir drasticamente (-6,9% de crimes registados), lembra o diário, sublinhando ainda que o documento levantava preocupações em relação ao crime juvenil e de grupos.