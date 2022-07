Governo obrigado a aumentar salários dos professores

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

A Comissão Europeia deu um prazo de dois meses para Portugal corrigir o tratamento "discriminatório" dos docentes a contrato. Em causa está o facto de estes professores ganharem sempre o mesmo valor, independentemente do número de anos de serviço. Os docentes contratados a prazo recebem sempre cerca de 1000 euros líquidos, enquanto os professores efetivos também começam com este valor no 1º escalão, mas podem chegar a ganhar mais de 2000 euros líquidos no 10º e último escalão da carreira.







