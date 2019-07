De acordo com o relato da Agência Lusa, muitos dos manifestantes foram prestar um apoio "pessoal", como é o caso de Filipe Tavares, que conhece o autarca desde a infância e que deposita nele a sua "confiança": "Venho aqui prestar apoio e solidariedade enquanto amigo, desde a infância, e também porque percebo o trabalho que tem feito ao nível da autarquia e o percurso que tem vindo a desenhar de preparação para esta possível eleição a nível regional e ele é merecedor da nossa confiança".



Os manifestantes começaram, entretanto, a entoar "PSD! PSD!" e Filipe Tavares reforça que o seu apoio é pessoal e que não se junta aos restantes apoiantes nos cânticos, mas considera que "até que se prove que, efectivamente, há ilegalidade, ele não deve ser condenado na praça pública" e, por isso, foi até ao Largo Conselheiro Artur Hintze Ribeiro, ao final da tarde de segunda-feira.



Alexandre Gaudêncio é investigado por, entre outros, crimes de peculato, abuso de poder e falsificação de documentos, o mesmo tipo de acusações que o levou a pedir a demissão da diretora regional do Turismo, Cíntia Martins, e do assessor técnico Joaquim Pires, que foram constituídos arguidos num processo em que são investigados por crimes de corrupção e administração danosa.



A principal suspeita nesta investigação prende-se com a contratação, em abril deste ano, do artista brasileiro MC Kevinho. O contrato, por ajuste directo, foi assinado a 12 de abril e o concerto ocorreu três dias depois. Além dos valores previstos em contrato, o artista brasileiro ainda ficou com as receitas de bilheteira. Na altura, os vereadores do Partido Socialista na Câmara Municipal da Ribeira Grande classificaram como "abusiva" a contratação do cantor brasileiro, pelo montante de 123 mil euros, uma situação que "ultrapassa o que se pode considerar como valores anormalmente elevados". "Face à gravidade do exposto e perante os fortes indícios e suspeitas relativas a este procedimento, os vereadores do PS irão ainda solicitar a intervenção das entidades competentes", declararam os socialistas em comunicado. Segundo o PS, "o contrato em questão, assinado na sexta-feira, dia 12 de abril, a que se seguiu o concerto, no domingo, dia 15, apesar de ultrapassar o montante máximo estipulado para o regime de ajuste direto, não foi objeto de discussão em reunião camarária".



No início do mês de junho, o líder do PSD/Açores defendeu que os recentes casos de potencial corrupção na região, envolvendo políticos do PS, promoviam o "afastamento das pessoas" em relação à política, referindo que o Governo Regional "está a desmoronar-se". Alexandre Gaudêncio, que falava aos jornalistas, em Ponta Delgada, na ilha de São Miguel este sábado, após uma reunião do Conselho Regional do PSD/Açores, considerou que "são esses exemplos que contribuem negativamente para o que se pretende no combate à abstenção".

O líder do PSD/Açores, Alexandre Gaudêncio, será interrogado esta semana por um juiz de instrução. Segundo informações recolhidas pela SÁBADO, o presidente da Câmara Municipal de Ribeira Grande, um dos arguidos da Operação Nortada, já foi notificado para o interrogatório judicial, depois de numa primeira fase o Ministério Público ter rejeitado a proposta da Polícia Judiciária para o deter.O interrogatório, ao que aapurou, deverá servir para o Ministério Público propor a aplicação de outras medidas de coação além do Termo de Identidade e Residência, a que Alexandre Gaudêncio já está sujeito. Coincidentemente com esta iniciativa processual, esta segunda-feira, centenas de pessoas manifestaram-se na Ribeira Grande, para demonstrarem apoio ao líder do PSD-Açores e presidente da câmara.