A Associação de Turismo dos Açores (ATA) foi, esta terça-feira, alvo de buscas por parte da Polícia Judiciária por suspeitas de crimes de corrupção, avança o Açoriano Oriental desta quarta-feira.





Através do Departamento de Investigação Criminal de Ponta Delgada, as autoridades estão a investigar se existiram ilegalidades na aplicação de verbas atribuídas para a promoção do turismo nos Açores. O processo estava a cargo do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Ponta Delgada