O mistério que levou dezenas de ténis da Nike às praias dos Açores

O fenómeno motivou uma reportagem da BBC que fala mesmo em dezenas de pares de sapatos perdidos pelas praias dos Açores.



Mas, sete meses depois, também na costa de Cornwall, no Reino Unido, começaram a aparecer várias peças de calçado da marca. O fenómeno repetiu-se nas praias das Bahamas, França e Irlanda. Um pouco por toda a costa banhada pelo Atlântico há relatos de calçado perdido nos areais.



Segundo a BBC, o calçado deverá pertencer ao carregamento da mesma embarcação que terá perdido grande parte dos contentores que transportava.



À primeira impressão pode apenas ser visto como um pequeno desastre mas, segundo a BBC, pode ter efeitos catastróficos para a "vida no mar". Com o passar do tempo, os sapatos acabam por tornar-se micro-plásticos que têm impactos negativos em centenas de espécies que vivem no mar.



A mesma publicação revela que mais de 10 milhões de toneladas de plástico acabam no fundo do mar a cada ano.

