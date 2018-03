Segundo o bloquista, este acordo PS/PSD/CDS-PP "confirma que, do ponto vista da sua natureza", os projectos de lei apresentados pelos partidos "não diferem". "Se olharmos bem para as propostas iniciais de ambos os partidos, fluem todos sobre a mesma ideia que nos recusamos: consideram que é possível existir um mercado de serviço do táxi [referindo-se ao mercado de plataformas como a Uber e Cabify] completamente liberalizado."

O socialista João Paulo Correia lembrou que a contingentação, defendida por PCP e Bloco de Esquerda, e uma bandeira dos taxistas, nunca esteve em cima da mesa nas negociações, pois não figura nem na proposta do Governo, nem na proposta do PS.



"No entanto, há interesse e esforço para incorporar a defesa da relação laboral entre motorista e empresa que será licenciada para operar", explicou.

Contudo, Heitor de Sousa diz que as propostas apresentadas por ambos os partidos têm um "emaranhado de contradições com o poder local", algumas delas geridas por socialistas e sociais-democratas. "[A proposta PS/PSD/CDS-PP] vai conflituar bastante com as competências das autarquias locais, que atribuem contingentes para os táxis", explicou.