A partir desta quinta-feira, os utilizadores da aplicação da Uber vão poder dar "gorjetas". Com esta funcionalidade, os motoristas da multinacional norte-americana vão ver poder receber um valor máximo de 20 euros por viagem, pela "experiência de serviço". Esta gratificação é opcional.

Em comunicado, a empresa presente em Portugal desde Julho de 2014 explica que pretende "que a experiência dos motoristas seja ainda mais gratificante, eficiente e simples." A opção vai estar também associada à aplicação de entrega de refeições Uber Eats, disponível em Lisboa.

Este novo sistema não prevê qualquer pagamento em dinheiro pelo cliente ao motorista e tem carácter opcional. No mesmo comunicado Rui Bento, director-geral da Uber Ibérica, afirma que motoristas e estafetas estão "no centro" da actividade da empresa e, por isso, acredita na necessidade de "tornar a experiência com a Uber cada vez melhor."

Em Portugal, a Uber conta com mais de 5 mil motoristas a viajar com a aplicação, nas áreas metropolitanas de Lisboa e Porto, na região do Algarve e nas cidades de Braga e Guimarães e mais de 1,3 milhões de downloads da aplicação.

Como funciona a nova funcionalidade?

No final de cada viagem, a aplicação Uber ou Uber Eats vai sugerir três alternativas de gratificação, podendo o utilizador personalizar o valor da sua gratificação para os motoristas ou estafetas. Esta opção vai estar disponível na área de avaliação e elogios dos motoristas e é totalmente opcional. O pagamento da gratificação acontece da mesma forma que a viagem é creditada.