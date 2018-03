Para celebrar o Dia Internacional do Pi, a 14 de Março, o Colégio de Nossa Senhora da Bonança, em Vila Nova de Gaia, pensou em grande: toda a comunidade educativa se uniu para conseguir bater o recorde do Guinness para o maior Pi humano do mundo.

Pelo menos 800 alunos do pré-escolar ao 12.º ano de escolaridade estarão agrupados, de pé e vestidos de igual com ponchos de plástico azuis, para formar o símbolo do Pi dentro do Quartel da Serra do Pilar. Serão fotografados do ar.

"Queríamos fazer algo diferente. Pesquisámos nos recordes os registos associados ao Pi e descobrimos que se desenharmos um Pi humano no chão com mais de 589 participantes, quebramos o recorde", conta à SÁBADO a professora Marisa Oliveira, coordenadora do departamento de Matemática do Colégio.

Cerca de 800 pessoas, entre professores, funcionários, pais e alunos, inscreveram-se na iniciativa. "Os miúdos já estão a contar com a nossa vitória, em como vamos entrar no próximo livro do Guinness", relata a professora.

Para a iniciativa ser reconhecida, terão de ser enviadas provas do recorde ao júri do Guinness. Estarão presentes pessoas encarregues de escrever um relatório e testemunhas que validarão o documento. Entre estas últimas, encontra-se o coronel Ribeiro, do Quartel da Serra do Pilar. "A adesão do Quartel foi muito boa. Precisávamos de um sítio amplo, uma praia ou um campo de futebol foram ideias. Mas o Quartel foi a melhor escolha", indicou Marisa Oliveira. "Faz parte da História da cidade."

Luís Caetano, director pedagógico do Colégio, frisa que a ideia é "despertar interesse e motivação dos alunos". Há algum tempo que os alunos criam vários trabalhos sobre o Pi (que pode ver na fotogaleria acima) e a sua "história e aplicação", para preparar a iniciativa no dia 14.

"É complexo organizar a iniciativa porque movimenta muitas pessoas, mas contamos com a ajuda da Polícia Municipal, da PSP e do Quartel", detalha Caetano. Durante a preparação do grupo, contarão com a ajuda de uma mascote para entreter os miúdos: um panda (a fingir…).

"Tem sido uma coisa que nos tem dado muito trabalho, mas muito gozo, porque as pessoas têm aderido", conclui Luís Caetano.