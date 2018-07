Um taxista agrediu um turista por o ter confundido com um motorista da plataforma de transportes Uber.O homem vindo do Dubai e a passar férias em Portugal estacionou o carro no Chiado e resolveu pedir indicações a um taxista. Qual não terá sido o seu espanto quando o motorista o agrediu. O turista que estava com um filho menor teve mesmo que ser levado ao hospital para avaliação dos ferimentos ligeiros, avança o Jornal de Notícias.O Comando Metropolitano da PSP de Lisboa confirmou ao diário que um um motorista de táxi que agrediu um indivíduo nacional do Dubai pelas 14h30 desta terça-feira, 3 de Julho.Se o turista apresentar queixa, o caso deverá seguir para tribunal, como um crime de ofensa à integridade física.Algumas testemunhas referiram que o turista parou o carro para pedir indicações e que o taxista começou a agredi-lo dizendo que este era da Uber. O agressor ficou no local até à chegada da polícia e foi identificado pelas autoridades.