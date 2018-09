- Lisboa (05:00) – Concentração na Praça dos Restauradores / Delegação de dirigentes da FPT e Antral segue até à Assembleia da República para que seja iniciado o procedimento de fiscalização sucessiva da constitucionalidade do diploma e que até à pronúncia do Tribunal Constitucional se suspendam os efeitos do diploma aprovado por forma a garantir a paz pública.



- Porto (06:00) – Concentração na Av. Aliados, junto à Câmara Municipal do Porto.



- Faro (07:00) – Concentração na Estrada nacional 125/10, Junto ao Aeroporto de Faro. Manifestação dos táxis de dia 19 de Setembro

"Será um dia nacional de protesto que apela à fiscalização sucessiva da constitucionalidade da lei que regulamenta o transporte de passageiros em veículos descaracterizados a partir de plataforma electrónica, vulgo lei TVDE, ficando os efeitos da mesma lei suspensos até avaliação do Tribunal Constitucional", lê-se no comunicado conjunto da Federação Portuguesa do Táxi (FPT) e da ANTRAL."[Vamos] com objetivos bem definidos. Entendemos que a lei é desnecessária, injusta e que, a ser aplicada, põe em causa milhares de postos de trabalho", disse, em declarações à Lusa, o presidente da Federação Portuguesa do Táxi (FPT), Carlos Ramos. São esses "milhares" que são esperados no dia 19 em três cidades.Vários fiscalistas têm levantado a questão da inconstitucionalidade na lei que regulamenta a actividade dos operadores de TVDE - especialmente devido à nova contribuição de 5 %, que visa compensar os custos administrativos de regulação e acompanhamento das respetivas actividades.Segundo a RFF Advogados, numa newsletter publicada em Junho, a contribuição (pela forma como está escrita na nova lei) tem as características de "um verdadeiro imposto". "Poderá questionar-se, desde logo, a respectivanatureza, pois os contornos, delineados no sobredito Projecto de Lei, parecem aproximar a 'contribuição' aum verdadeiro imposto, que, enquanto receita tributária, está sujeito a regras, que exigem especial atenção por partedo legislador", lê-se na newsletter A sociedade não entende se se está "perante um imposto ou um tributo de outra natureza". "Se a contribuição incide sobre o valor das taxas de intermediação cobradas pelos operadores das plataformas electrónicas de transporte, parece que estamos perante verdadeira tributação do rendimento dos referidos players", salienta.Recorde-se que, de acordo com a nova lei, os operadores de plataforma vão pagar ao Estado uma contribuição fixa de 5% do valor que cobram aos operadores enquanto intermediários do transporte de passageiros. O apuramento da taxa a pagar por cada operador será feito mensalmente, tendo por base as taxas de intermediação cobradas em cada um dos serviços prestados no mês anterior. Segundo o diploma, as auditorias para verificar a conformidade das plataformas que operam em Portugal com a legislação nacional e com as regras da concorrência vão ser da responsabilidade da Autoridade da Mobilidade e dos Transportes.Para os taxistas, a questão da inconstitucionalidade é outra. "Estão a criar dois regimes jurídicos e fiscais para a mesma função social - e a uns é exigido tudo e a outros não", atira o líder da FPT."Nós temos regras, contingentes. Não podemos mover-nos para onde nos apetece. Os TVDE fixam os preços como querem, circulam onde lhes apetece. Onde houver o filet mignon, eles vão lá", argumentou. Um exemplo que deu foi a migração de Ubers para o sul do país este Verão: "Milhares foram trabalhar para o Algarve. Isso até já está a criar preocupações em autarquias, como as de Albufeira e Faro."Segundo a nova lei 45/2018, o início da actividade de operador de TVDE está sujeito a licenciamento do Instituto da Mobilidade e dos Transportes, licença essa que será válida por 10 anos. Para ser parceiro e poder ter automóveis ao serviço das plataformas, terá, obrigatoriamente, de constituir uma empresa, pois a lei só permite a actividade a "pessoas colectivas".Quanto aos motoristas vão passar a denominar-se motorista de transporte em veículo descaracterizado a partir de plataforma electrónica, ou motorista de TVDE, e têm, obrigatoriamente, de ter carta de condução há mais de três anos para categoria B com averbamento no grupo dois.De acordo com a nova lei, os motoristas vão ter ainda de completar um curso de formação obrigatório (número de horas ainda a definir), válido por cinco anos, com módulos específicos sobre comunicação e relações interpessoais, normas legais de condução, técnicas de condução, regulamentação da actividade, situações de emergência e primeiros socorros.Para estar a trabalhar dentro da legalidade, o motorista vai ter de possuir um contrato escrito com um parceiro, que passa a ser a sua entidade empregadora.Além disso, os motoristas de TVDE estão impedidos de recolher passageiros na rua, não podem circular em faixas BUS e também não podem parar em praças de táxis. Estão proibidos de estar mais de dez horas por dia ao volante, independentemente da aplicação para a qual trabalhem.A nova lei prevê ainda que as empresas do sector do táxi possam ter carros ao serviço da Uber.