O geólogo de 39 anos abandonou o hemiciclo de São Bento já nesta legislatura, em setembro de 2018, após 13 anos, justificando o facto com o interesse em dedicar-se a outros afazeres profissionais, volta a concorrer ao posto de deputado, desta feira por "terras de Viriato", distrito no qual a CDU também não conseguiu eleger qualquer representante há quatro anos.



Outra cara nova na CDU é o primeiro candidato por Faro, o distribuidor comercial de 35 anos Tiago Raposo, assessor no município de Silves, que assim substitui como cabeça-de-lista algarvio o atual deputado e professor universitário Paulo Sá.



De resto, o experiente parlamentar e vice-presidente da bancada comunista António Filipe, há nove legislaturas na Assembleia da República, mantém-se na corrida a um lugar no parlamento como primeira figura no círculo eleitoral de Santarém.



Pela CDU concorrem ainda como cabeças-de-lista pelos Açores e pelo circulo eleitoral de Fora da Europa, respetivamente o médico António Almeida, 60 anos, e a professora de Inglês Dulce Kurtenbach, 72 anos.

A deputada e dirigente de "Os Verdes" Heloísa Apolónia vai concorrer às eleições legislativas de outubro como cabeça-de-lista por Leiria, onde a CDU não elegeu ninguém em 2015, em vez do seu habitual circulo eleitoral de Setúbal.Ainda segundo anunciou, esta sexta-feira, a coligação que une comunistas e ecologistas, além da mudança de local de candidatura da líder parlamentar do PEV, que foi a terceira de quatro eleitos no distrito sadino há quatro anos e vai completar sete legislaturas seguidas, também o ex-deputado Miguel Tiago adota um novo círculo eleitoral: Viseu em vez de Lisboa, onde tinha sido o terceiro de cinco eleitos em 2015.