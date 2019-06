O antigo presidente da PT Zeinal Bava, um dos arguidos na Operação Marquês, esteve esta segunda-feira no Tribunal Central de Instrução Criminal, em Lisboa, onde foi ouvido durante cerca de oito horas, no âmbito da fase de instrução do processo.No final da audição de Zeinal Bava, fonte ligada ao processo disse que o antigo responsável da PT admitiu conhecer o ex-presidente do BES Ricardo Salgado, com quem teve reuniões, mas defendeu que não era "visita de casa".