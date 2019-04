"Não foi a junta que desviou os fundos para outro fim, foi a DGEstE [Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares]", frisou.



No comunicado divulgado no dia 08 de abril na página de Facebook, a junta de freguesia manifestava-se "totalmente contra a intenção da DGEstE de transferir a verba que estava destinada às obras da Escola Secundária do Restelo (ESR) para outra finalidade", verbas que considera "fundamentais para a manutenção, modernização e segurança de todos".



Fonte do Ministério da Educação disse hoje à Lusa que "a requalificação prevista para a Escola Secundária do Restelo não foi cancelada nem descontinuada, pelo que o Ministério da Educação dará continuidade à requalificação", sem especificar uma data.



Fernando Ribeiro Rosa admitiu que, para já, a Junta de Freguesia de Belém está "a protestar com o Governo", juntamente com a direção da escola e com a associação de pais.



"Vamos ver a resposta do Governo para saber o que fazer a seguir", concluiu, embora não saiba quais serão as possíveis formas de protesto que poderão ser levadas a cabo no futuro.

