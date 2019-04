Um autocarro de turistas despistou-se esta quarta-feira ao fim da tarde na Madeira. Nele seguiam mais de 50 alemães, 29 dos quais morreram na sequência da queda do veículo que galgou a estrada e caiu em cima de uma casa. As autoridades deram início às investigações para tentar perceber o que esteve na origem deste sinistro letal, mas ainda há muitas incertezas.

O que já se sabe:

- O acidente ocorreu pelas 18h30, na Estrada da Ponta da Oliveira e a Rua Alberto Teixeira, na zona de Caniço, em Santa Cruz;

- O autocarro, pertencente à frota da Sociedade de Automóveis da Madeira (SAM) tinha sido fretado pela empresa turística Travel One e estava a fazer a transferência de 55 passageiros, maior parte dos quais turistas alemães hospedados no hotel Quinta Splendida;

- Os turistas dirigiam-se para um restaurante onde iriam jantar, no Funchal;

- Morreram 29 pessoas na sequência do acidente, 28 no local e uma já no hospital. Há 11 homens entre as vítimas e 18 mulheres, todos com idades compreendidas entre os 40 e os 50 anos. Entre os 27 feridos contam-se 25 turistas alemães e dois portugueses: o motorista e a guia turística. Todos foram transportados para o Hospital Doutor Nélio Mendonça, no Funchal;

- Dos 27 passageiros feridos, nove tiveram alta hospitalar. Foram necessárias intervenções cirúrgicas para seis pessoas – entre as quais os dois portugueses;

- A Polícia Judiciária está a auxiliar o Ministério Público para a identificação dos corpos, em conjunto com o Gabinete Médico-Legal e Forense do Funchal. Foram disponibilizados, pela Força Aérea Portuguesa, três aviões prontos a descolar para a Madeira, caso sejam necessários. Os dois Falcon 50 e um C-295M, bem como equipas médicas, para prestar auxílio às vítimas da tragédia na Madeira estão prontos a utilizar, garantiu a FA;

- O autocarro caiu em cima de uma casa, mas ninguém se encontrava lá dentro à altura do acidente. O motorista que conduzia o autocarro de turismo que capotou na Madeira esta quarta-feira não tinha álcool no sangue, avança o jornal Expresso;

- O autocarro foi retirado por volta das cinco da manhã e o local desimpedido pelos peritos uma hora depois;

- O autocarro tinha a inspeção em dia e não havia sinais de qualquer problema à altura. De acordo com o vice-presidente do Governo Regional da Madeira, Pedro Calado, o autocarro turístico tinha apenas cinco anos;

- Foi aberto um inquérito pelo Ministério Público, para apurar todas as circunstâncias do acontecimento, estando as investigações a decorrer;

- Marcelo Rebelo de Sousa, o Presidente da República, anunciou que pretendia deslocar-se para a Madeira já esta quinta-feira, mas adiou a sua viagem, para que os aviões estejam à inteira disponibilidade dos feridos. O Presidente irá para a ilha esta sexta-feira;

- A SAM – Sociedade de Automóveis da Madeira, proprietária do autocarro que foi fretado, apresentou as "mais sentidas condolências, a todos os familiares e amigos das vítimas do mesmo";

- O Governo português decretou três dias de luto nacional e o ministro dos Negócios Estrangeiros alemão viaja esta quinta-feira para a Madeira com uma equipa de médicos, psicólogos e funcionários consulares para "falar com os afetados e agradecer a ajuda";

- O presidente do Governo da Madeira, Miguel Albuquerque, está a gozar as férias da Páscoa no estrangeiro, mas a "acompanha a par e passo" os desenvolvimentos do acidente com um autocarro turístico, disse hoje à Lusa fonte do seu gabinete.

O que falta saber:

- Há ainda muitas circunstâncias a apurar sobre o que aconteceu no acidente. Jornalistas no local dão conta de marcas de pneus bem demarcadas no alcatrão. Houve quem avançasse a hipótese de que o acidente tinha sido causado por falhas no travão. Havia marcas do autocarro nas paredes tendo também sido avançada a possibilidade do condutor ter tentado abrandar, encostando o autocarro aos muros;

- Ainda está por apurar a identidade das vítimas, sabendo-se apenas a nacionalidade das vítimas mortais e dos feridos;

- Falta descobrir quando poderão os corpos dos mortos ser trasladados de volta para a Alemanha. Não se sabe ainda o estado dos internados no hospital nem quando poderão receber alta.