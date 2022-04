Julgamento de Vale e Azevedo adiado novamente

O antigo presidente do Benfica já viu o seu julgamento ser adiado quatro vezes. Há mais de três anos que o tribunal não o consegue notificar.

As mais lidas

O antigo presidente do Benfica João Vale e Azevedo viu o seu julgamento voltar a ser adiado, avança o jornal Público. Desde março de 2019 que o tribunal tenta notificar, sem sucesso, o advogado que vive e trabalha no Reino Unido desde 2018.







Extradição: Tribunal de Londres rejeita recurso de Vale e Azevedo Sábado

Descubra as

Edições do Dia em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Em 2012, o Ministério Público acusou o ex-presidente do Benfica de oito crimes de burla qualificada, dois de burla qualificada na forma tentada e quatro de falsificação de documento autêntico. Em causa estão vários crimes de burla. Num dos casos em julgamento, Vale e Azevedo terá, alegadamente, apresentado três milhões de euros de falsas garantias em três processos judiciais. Noutro, terá tentado burlar o BCP, também com garantias falsas, para conseguir um crédito de 25 milhões de euros.O julgamento, que devia começar finalmente esta terça-feira, voltou a ser adiado, de novo, por o tribunal não conseguir notificar Vale e Azevedo."Verificando-se que o arguido não se encontra notificado da data da audiência de julgamento, nem sendo expectável, atenta a sua postura processual, que se apresente voluntariamente nessa diligência, a fim de evitar deslocações inúteis por parte dos intervenientes processuais, dou sem efeito as datas designadas para a realização da mesma", cita o jornal