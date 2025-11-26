Gouveia e Melo desconfortável com apoio de Sócrates e Jorge Pinto critica demora da justiça na Operação Marquês

Henrique Gouveia e Melo e Jorge Pinto defrontam-se esta quarta-feira, no sétimo debate para as eleições presidenciais.
Henrique Gouveia e Melo e Jorge Pinto defrontam-se esta quarta-feira, no sétimo debate para as eleições presidenciais.
Henrique Gouveia e Melo e Jorge Pinto defrontam-se no sétimo debate para as eleições presidenciaisTVI
O debate, transmitido pela TVI, arrancou com o tema da reforma do trabalho e da greve geral agendada para 11 de dezembro.
Henrique Gouveia e Melo admitiu que se tem mantido em silêncio relativamente ao tema. "Qualquer candidato que comece a dizer o que é que pensa sobre a lei laboral pode perturbar as negociações", explicou. O Almirante disse também que é preciso flexibilizar a lei do trabalho "sem atacar o núcleo dos direitos dos trabalhadores".
Jorge Pinto disse que seria "mais claro do que Gouveia e Melo" e assume que "há pontos que levantam dúvidas constitucionais [na proposta da reforma laboral]". "Se esta proposta chegasse até mim como está neste momento teria o meu veto político", garante.
A discussão passou depois para a inteligência artifical e a interferência desta ferramente no trabalho. Jorge Pinto disse acreditar que é possível automatizar alguns trabalhos (excluindo aqueles que exigem uma proximidade pessoal) e sustentou a ideia recorrendo à tese de doutoramento de que é co-autor, sobre rendimento base incondicional, modelo que defende "que deva ser testado, como qualquer política pública". "Sou um homem de ciência, sou um homem de números e de dados", afirmou.
Gouveia e Melo mostrou mais "cuidado com utopias", "talvez por ser um bocado mais velho", justificou.
Houve ainda tempo para abordar as divergências políticas e o "ódio" que Gouveia e Melo nomeia de ameaça interna. "Desde 2008 temos quase 20 anos de estagnação. (...) Isso cria uma oportunidade que está a ser aproveitada por partidos extremistas", defende o candidato que acredita que "o Presidente da República é uma voz de democratização do sistema".
O último tema do debate foi a Operação Marquês. Gouveia e Melo diz que "demore o tempo que demorar, tem de ser feita justiça" e assume que "mais de 10 anos para julgar um caso é excessivo". Jorge Pinto concorda que a demora de mais de 10 anos "é insustentável" e falou também da Operação Influencer, cujo processo corre há mais de dois anos. "Se o poder político não pode imiscuir-se no poder judicial, o poder judicial não pode ser um ator político", disse o candidato apoiado pelo Livre.
Gouveia e Melo foi questionado sobre como se sentia relativamente a José Sócrates ter admitido que votaria no Almirante. O candidato à corrida a Belém respondeu que "José Sócrates votará em quem desejar", mas acabou por assumir algum desconforto com o apoio. Deixou também claro que não tem qualquer relação com o antigo primeiro-ministro.
Gouveia e Melo desconfortável com apoio de Sócrates e Jorge Pinto critica demora da justiça na Operação Marquês
Publicamos para si, em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente aqui ,
para que não perca nada do melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana. Boas leituras!
Nos próximos dez anos, ninguém nos garante que André Ventura não se tornará Primeiro-Ministro e que não tente um assalto à Constituição para construir a prometida “quarta república” onde vigorarão os tais “três Salazares”.