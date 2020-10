A juíza Joana Ferrer, do Tribunal Local Criminal de Lisboa, decidiu absolver novamente Manuel Maria Carrilho de violência doméstica contra a ex-mulher Bárbara Guimarães, argumentando que os factos não foram provados. De acordo com a sentença, a que ateve acesso, a juíza considerou que Bárbara Guimarães "invocou a 'vergonha' como desculpa" para não se ter deslocado ao Instituto de Medicina Legal na sequência das alegadas agressões físicas de Carrilho, "onde obteria provas absolutamente credíveis".Ferrer questiona ainda como alguém com a personalidade de Bárbara Guimarães tem "vergonha" sendo vítima de violência doméstica. "A personalidade da assistente, uma mulher determinada e senhora da sua vontade (como afirmado pelos seus próprios amigos) 'casa' mal com qualquer tipo de inibição, no caso de efetivamente se encontrar numa situação de perigo a que tivesse de reagir", considerou ainda a juíza. "Um relatório pericial de dano corporal seria, seguramente, um fortíssimo e decisivo elemento de prova a apresentar num julgamento por crime de violência doméstica", concretiza.Nos argumentos apresentados na sentença, a juíza do Tribunal Local Criminal de Lisboa considera que o argumento de "vergonha" faria sentido se a apresentadora quisesse, "discretamente e sem grande alarde público, avançar para uma comum ação divórcio, de modo a pôr fim ao por si já não pretendido casamento com o Arguido, e para um processo de regulação das responsabilidades parentais". "O argumento 'cai por terra' a partir do momento em que a assistente, concomitantemente e tendo já mandatário constituído, decide ainda avançar com uma queixa-crime contra o arguido, por violência doméstica. Neste contexto e sendo também este o propósito, a imediata deslocação ao Instituto de Medicina Legal ou a outra instituição hospitalar, na sequência de maus-tratos físicos, seria obrigatoria", salienta a juíza."Perante a realidade trazida à audiência de julgamento, mormente perante as versões conflituantes da assistente e do arguido, perante uma prova pericial inconclusiva porque desprovida de valor forense, e perante uma prova testemunhal abundante, mas que não foi capaz de sustentar a acusação pública (porque também abundante, em muitos casos, naquilo a que se dá processualmente o nome de 'testemunho de ouvir dizer' ou 'testemunho indirecto'), não resulta da matéria de facto provada que o arguido tenha praticado o crime de violência doméstica que lhe é imputado", concluiu a juíza.A defesa de Guimarães já fez saber que vai recorrer. Esta nova decisão nesta instância (a terceira) surge após Tribunal da Relação de Lisboa ter mandado reabrir o julgamento do caso em dezembro de 2019, aceitando um recurso do Ministério Público determinando a reabertura da audiência. O MP invocava "nulidades de despachos que indeferiram a realização de diligências de provas essenciais e indispensáveis à descoberta da verdade".Não é a primeira vez que a juíza Joana Ferrer está no centro da polémica . Da primeira vez que absolveu Carrilho, a juíza considerou que havia um "clima de harmonia" no casal e, para sustentar as conclusões, usou declarações públicas de Bárbara Guimarães e a descrição de uma noite na discoteca Jamaica. Recentemente absolveu recentemente o professor de direito Penal Francisco Aguilar, que ficou conhecido recentemente por comparar o feminismo ao nazismo e defender a "violência doméstica como disciplina doméstica". A juíza referiu que as expressões que ele usou foram motivadas "pela pressão, pelo gozo e pela violência psicológica a que a assistente igualmente o sujeitava".