Não é só com o BE que há sobressaltos na negociação do Orçamento do Estado para 2021. As conversas com o PCP tropeçam num "problema de confiança", como admite à SÁBADO o líder parlamentar comunista João Oliveira.

Nada está garantido. Nem sequer a abstenção dos comunistas. Isto, apesar de Oliveira admitir que "o voto a favor está mais distante do que as outras alternativas".

A questão é que o Governo tem de provar que as medidas acordadas (que incluem matérias extra-orçamentais como mudanças ao Código Laboral, aumentos salariais e subida do salário mínimo) são para sair do papel

Para já, o historial não é animador. Há medidas "que já têm barbas" e ainda não viram a luz do dia. João Oliveira dá exemplos como o levantamento das necessidades da eliminação de barreiras arquitectónicas que estava já previsto no Orçamento de 2017 ou a gratituidade das creches para o segundo escalão da ação social escolar que é agora novamente anunciado mas já devia estar em vigor desde setembro.

A este capital de queixa soma-se, por exemplo, a falta de investimento no Serviço Nacional de Saúde.

Os comunistas não fazem questão de que destas conversas saia um acordo escrito. "Essa questão não foi colocada". Mas já avisaram o Governo: "Não vale a pena inscrever normas programáticas no Orçamento". Em vez de proclamações, os comunistas querem propostas de lei do Governo.

O problema é o pouco tempo que falta para a votação na generalidade, marcada para dia 28. "Temos uma semana", nota João Oliveira.

Isso significa que o PCP pode aprovar o documento para depois o alterar na discussão na especialidade, fazendo depender disso o voto na votação final global? "Não é uma questão de ter uma ou outra medida aprovada. O que está em causa é a resposta global dada à situação em que estamos".

Para o PCP, a crise que aí vem tem de ser olhada como uma emergência e isso afasta a possibilidade de "contabilizar avanços" da mesma forma como se fazia até aqui valorizando a aprovação de algumas medidas avulsas.

Há, de resto, uma apreciação que deixa antever o desagrado do PCP com o

Orçamento desenhado por João Leão. "O objetivo de redução do défice para 2021 é mais ambicioso do que o objetivo de superávit que estava inscrito para 2020", nota o líder parlamentar, lembrando que a pandemia de covid-19 põe o país perante a perspectiva de uma crise de consequências imprevisíveis para as quais é preciso "uma resposta global".