Uma total desvalorização do que a Bárbara Guimarães disse em tribunal, é desta forma que o advogado João de Brito explica a sentença anunciada esta quarta-feira. A Juíza Joana Ferrer, do Tribunal Local Criminal de Lisboa, absolveu novamente Manuel Maria Carrilho de violência doméstica contra a ex-mulher. O argumento: os factos não foram provados. João de Brito diz que esta sentença é um déjà vu da primeira e afirma ainda que vão recorrer para a Relação com reapreciação da prova produzida.





Esperavam esta sentença?

Sim. Já aconteceram duas absolvições, e esta sentença é um dejà vu. Não foi produzida nenhuma nova prova agora. A senhora juíza entendeu, na sua consciência, em desvalorizar completamente todas as declarações da ofendida. E valorizou completamente todas as declarações do arguido.



Porque é que desvalorizou todas as declarações da ofendida, neste caso Bárbara Guimarães?

Não faço ideia. Só a senhora juíza poderá dizer. A senhora juíza entendeu que não era consistente. Foi criado um cenário pelo arguido, que é um homem sedutor, a quem vida não tem corrido muito bem quando a sedução acaba. Foi o que aconteceu com a política, com a carreira universitária, é um problema que é dele, no qual eu não me meto, mas isto é para perceber o contexto. Esta juíza tem uma história que não é muito favorável à tese da violência dos homens sobre as mulheres. Não é o primeiro caso de absolvição. Não será o último. Há uma coisa que lhe tenho de louvar que é a coerência. Como ela não podia escamotear o que está escrito, a forma que usa é de desvalorizar o testemunho da ofendida e das testemunhas. Aliás, de todas as testemunhas, quase num raciocínio de que se é amiga é suspeita, se é parente é suspeito. Quando fala a mãe, ela é suspeitíssima, e é irmã, é mais que suspeita. É cunhado? Também é suspeito. Ou seja, descredibilizou os depoimentos.



Embora os depoimentos vão no sentido da existência de violência doméstica – que como sabe é um ato feito dentro de casa, não há propriamente testemunhas, nem jornalistas a assistir à violência. E há vários tipos de violência, da psicológica à física. Quanto à violência física, esta deixa marcas, aí a coisa é mais evidente. Mas é preciso, no entendimento da senhora juíza, que as pessoas, supostas vítimas, quando têm as marcas as vão fazer examinar pelo Instituto de Medicina Legal.



Ora o problema que se coloca aqui é se uma pessoa vai fazer uma coisa dessas, na constância da relação, a situação pode se agravar. No fundo, a Bárbara Guimarães, a partir do momento em que a relação se degradou, foi tentando conversar com o marido sobre o divórcio amigável. Ainda que a pessoa se possa divorciar sem o acordo do outro cônjuge, a verdade é que sem esse acordo e dada a índole do marido, a coisa seria turbulentíssima.



Como a ofendida disse em tribunal cada vez que falava nesse assunto havia cegada, umas vezes mais leves outras mais pesadas. Uma das vezes – e está no processo, não cometo nenhuma inconfidência e não há segredo de justiça – houve uma cegada dentro do automóvel e ela saiu do automóvel no [sinal] encarnado e foi dormir para casa de uma amiga. Tudo isto foi desvalorizado. Porquê? A ideia que se passou foi, como dizia o arguido - que era tratado pela senhora juíza como professor, sendo que ali está como arguido - tudo não passava de uma maquinação montada com tempo para conseguir um divórcio sem haver a responsabilidade da parte dela.





A juíza fala em questões de personalidade, defende que Bárbara Guimarães era uma mulher determinada não era compatível com a inibição?

Isso quer dizer que quando mete uma coisa na cabeça consegue fazê-la, se não o fez é porque é premeditada, a meu ver é isso que a senhora juíza quer dizer. Mas não fui que escrevi. Esta ideia é o fio condutor da sentença. Nem faria sentido que fosse diferente porque a juíza não analisou prova nova. Fomos discutir se um determinado episódio a ter ocorrido – a senhora juíza deu como provado que não ocorreu – se este episódio tinha acontecido numa determinada data ou noutra data. Ou seja, em setembro o casal tinha estado num casamento, em Viseu, portanto não poderia ter havido uma cena na casa em Lisboa. Ninguém assistiu à cena, foi a cena que antecedeu a partida do arguido para Paris e foi nessa ausência, em Paris, que a ofendida mudou a fechadura da casa.



O problema era data?

Primeiro tínhamos de apurar se tinha acontecido a ameaça de atirar a Bárbara pelas escadas abaixo. Isto, segundo a Bárbara, na sequência de uma nova conversa sobre a ideia de se divorciar. Agora tinha de se perceber se isto poderia acontecer ou não. Em setembro não podia ter acontecido porque não estavam em Lisboa. Mas podia ter acontecido em outubro. Só que segundo a senhora juíza não aconteceu.

Porque diz isso a juíza?

Porque não dá credibilidade ao testemunho. Um diz que aconteceu o outro diz que não aconteceu. A que diz que aconteceu nunca foi valorizada em nada do que disse. Até a haver algumas nódoas negras também foram desvalorizadas. Portanto, não era este facto, sem testemunha e sem nenhuma prova física, que ia ser dado como provado com base nas declarações da ofendida.



Se este processo me tivesse vindo parar à mãos depois da primeira sentença – abriu agora pela terceira vez – o que teria feito imediatamente é o que vou fazer agora: recorrer para a Relação com reapreciação da prova produzida. Ou seja, agarrar nos excertos das declarações das testemunhas que me parecem credíveis e inequívocos e com base nisso tentar que a Relação reaprecie a força provatória mais que os factos. Se a força provatória das testemunhas for valorizada isso vai diretamente no sentido da violência doméstica. Não tenho a menor dúvida. São coisas graves.

Este processo arrasta-se há muito tempo.

Foi um julgamento muito bem conduzido pelo meu colega Pedro Reis, mas um processo que se arrastou penosamente, foram inúmeras testemunhas ouvidas, um desgaste brutal. A todos os níveis. É o que temos. A celeridade dos processos é um valor importante. Mas a justiça justa é mais importante que a justiça célere.



Na Relação tem esperança que a sentença se reverta?

Espero que a Relação reverta a decisão porque acho que não foi feita justiça. Tenho toda a esperança no saber dos juízes de um tribunal superior, que têm mais experiência. É que com esta sentença acha-se que o que as testemunhas dizem foi um chorrilho de mentiras, mas são coisas de bradar aos Céus no que toca a violência doméstica.