Os nove detidos na megaoperação antidroga realizada na terça-feira pela PSP em quatro bairros da Pasteleira, no Porto, ficam em liberdade, mas oito deles têm de se apresentar periodicamente às autoridades, decidiu um juiz de instrução criminal.A PSP, que deu hoje a informação, acrescentou que o juiz do Tribunal de Instrução Criminal (TIC) do Porto fixou para o nono detido a medida de coação mínima: o Termo de Identidade e Residência.Os suspeitos, seis homens e três mulheres, foram ouvidos no TIC durante a tarde e noite de quarta-feira.A operação da PSP, desenvolvida na manhã de terça-feira nos bairros Pinheiro Torres, Pasteleira Nova, Pasteleira Velha e Lordelo do Ouro, envolveu mais de 150 operacionais da Divisão de Investigação Criminal da PSP do Porto, Corpo de Intervenção e Unidade Cinotécnica da mesma força policial.Incluiu a realização de 26 buscas, que permitiram a apreensão de algumas armas, "quantidade substancial" de drogas e 10 mil euros, segundo fonte oficial da PSP.