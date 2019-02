"Vou-te fazer tanto que te vais rastejar pelo chão e no chão vou-te pisar a cara" é uma das frases imputadas ao arguido.

O Supremo Tribunal de Justiça (STJ) confirmou a ida a julgamento de um juiz de Famalicão pelo crime de violência doméstica, alegadamente cometido sobre a ex-mulher através de mensagens, correios eletrónicos e conversas telefónicas.



Por acórdão de 06 de fevereiro, a que a Lusa hoje teve acesso, o STJ julgou improcedente o recurso interposto pelo juiz arguido, Porfírio Vale, ao despacho de pronúncia do Tribunal da Relação do Porto.



Segundo a pronúncia, o arguido, de 46 anos, após o divórcio, oficializado em finais de 2015, passou a "atormentar" a ex-mulher através de conversas telefónicas, correios eletrónicos e centenas de mensagens de telemóvel (SMS).



Diz ainda a pronúncia que o arguido "notoriamente nunca quis" o divórcio, apesar de este ter sido oficializado por comum acordo.



Para a acusação, "resulta singela e indiciariamente que o arguido, a pretexto de resolver aspetos de regulação do poder parental e das partilhas", procurou intimidar e controlar a ex-mulher, "comprometendo a sua autoestima" e ofendendo-a na sua honra e consideração.



Sublinha que a "reiteração, permanência, gravidade e intensidade" das condutas do arguido demonstram "um total desrespeito" pela dignidade da ex-mulher.



A acusação acrescenta que a ex-mulher, veterinária de profissão, ficou "completamente desorientada, manietada e sem conseguir sequer trabalhar, mormente fazer cirurgias".



Sentiu inquietação, vergonha, aflição, sofrimento e "grande perturbação psicológica", passando a ter necessidade de tratamento psicológico.



O arguido é acusado, designadamente, de ter dito à ex-mulher que "não iria ter contemplações" para com ela e que lhe iria "desgraçar a vida".



No despacho de pronúncia salienta-se que Porfírio Vale apelidou a ex-mulher de "nulidade" e "atrasada mental".



"Vou-te fazer tanto que te vais rastejar pelo chão e no chão vou-te pisar a cara" é uma das frases imputadas ao arguido.



O arguido negou o teor dos telefonemas e, quanto às mensagens, alegou que elas foram "recortadas", são "parciais" e aparecem "descontextualizadas e cronologicamente invertidas".



O arguido e a ex-mulher estiveram casados durante 10 anos e têm um filho menor, tendo o divórcio ocorrido em finais de 2015.



Em março de 2016, sentindo-se "atormentada" pelos constantes contactos do ex-marido, a mulher apresentou queixa na PSP de Santo Tirso, concelho onde o casal residia.



A essa queixa, viria posteriormente a juntar cinco aditamentos, face à alegada reiteração da conduta do arguido.



Numa primeira fase, o Ministério Público arquivou a queixa, considerando não haver matéria integradora do crime de violência doméstica.



A ex-mulher constitui-se assistente e pediu abertura de instrução, tendo a Relação do Porto pronunciado o arguido.



A defesa do arguido recorreu, invocando nulidades e inconstitucionalidades do despacho de pronúncia, mas o Supremo julgou o recurso improcedente.



Contactado pela Lusa, o advogado de Porfírio Vale, Ernesto Novais, manifestou-se convicto de que o julgamento acabará em absolvição.



"O meu cliente está convicto de que não praticou qualquer crime, como irá demonstrar em tribunal. Confia plenamente no funcionamento da Justiça", disse Ernesto Novais.



A Lusa contactou também Cristina Silva Leal, advogada da ex-mulher do arguido, que se escusou a tecer qualquer comentário.